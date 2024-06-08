Polis bu kez suçlu yakalamak için değil üniversite adaylarının geleceği için gaza bastı

Kocaeli’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrencileri motosikletli polis ekipleri yetiştirdi. Ekiplerin bu kez üniversite adaylarının geleceği için gaza bastığı anlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Her sene olduğu gibi bu senede sınava geç kalan üniversite adaylarının yardımına polis ekipleri koştu. Üniversite kapısı başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde sınava geç kalan öğrencileri, motosikletli ‘Şahin’ ekipleri sınava yetiştirdi.

Konuya ilişkin emniyetten yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce 8 Haziran 2024 günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili trafik yoğunluğu oluşabilecek tüm noktalarda tedbirler alınmış, sınava geç kalan öğrencilerin sınav yerlerine intikali motosikletli şahin unsurlarımız ve ekiplerimiz tarafından sağlanarak vatandaşlarımıza yardımcı olunmuştur” ifadeleri yer aldı.