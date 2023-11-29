Rönesans ChargeR 8 ilde 13 noktada 50 şarj ünitesini işletmeye açtı

Rönesans ChargeR Türkiye’nin en yenilikçi istasyon ağı olma hedefiyle 50 şarj ünitesini hizmete açtı.

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Şarj İstasyon Enerji Yatırımları A.Ş., 8 ilde 12 AVM’de ve bir otelde olmak üzere Rönesans ChargeR İstasyonları’nı işletmeye açtı. Türkiye genelinde AVM, şehir hastaneleri, oteller, otoyollardan oluşan şarj üniteleri ağı kurma amacıyla yola çıkan Rönesans ChargeR, Türkiye’nin en yenilikçi istasyon ağı olma hedefiyle Türkiye şarj istasyonu ağına katkının başlangıcı olarak, 1 Kasım itibarıyla Türkiye’nin 13 noktasında 50 şarj ünitesini hizmete açtı.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hatem, Rönesans ChargeR’ın 49 yıllık Şarj Ağı İşletmecisi Lisansına sahip olduğunu hatırlatarak, gün geçtikçe hızla artan elektrikli araçlar ve şarj istasyonları talebine yönelik olarak 13 ayrı noktada araç şarj istasyonu ile hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İstasyonların 8 ilde 12 AVM ve bir otel olmak üzere açıldığını hatırlatan Hatem, “Holding olarak Türkiye’nin en geniş AVM portföyüne sahibiz. Grup şirketlerimizden Rönesans Gayrimenkul Yatırım çatısı altında şu anda 12 AVM bulunuyor. Biz de şarj istasyonlarımızla tüm bu AVM’lerdeki yerimizi alarak, bu sayede müşterilerimizin şarj ihtiyaçlarını kolaylaştıracağız. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da bulunan Optimum AVM’ler, İstanbul, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki Piazza AVM’ler, İstanbul’da Kozzy, Maltepe Park, Hilltown Küçükyalı, İzmir’de Hilltown Karşıyaka ve Bodrum’da istasyonlarımız bulunuyor” diye konuştu.

Kullanıcı dostu mobil uygulama

Şu ana kadar 47 AC ve 3 DC olmak üzere toplam 50 şarj ünitesini hizmete açtıklarını ifade eden Emre Hatem, Rönesans ChargeR’ın AVM, sağlık kuruluşları, kamu kurumları, akaryakıt istasyonları, otoyollar ve devlet yollarının yanı sıra bireysel kullanım alanında da çözümler sunacağını söyledi. Ayrıca konutlara ve sitelere Rönesans ChargeR istasyonları kurmayı öngördüklerini ifade eden Hatem, organize sanayi bölgeleri, iş merkezleri, oteller, otoparkların farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacaklarını söyledi. Emre Hatem, kullanıcı dostu mobil uygulama ile ticari ve bireysel ihtiyaçlar için en uygun çözümü sunduklarını sözlerine ekledi.

Sürdürülebilirlik vaatlerimiz ile uyumlu

Elektrikli şarj istasyonlarının holdingin sürdürülebilirlik hedefleri ile de uyumlu olduğunu ifade eden Emre Hatem, şunları söyledi:

“Rönesans Grubu olarak en büyük vaadimiz hep şu oldu: Sürdürülebilir geleceğin en büyük destekçisi olmak. Yaptığımız her işte her zaman daha iyisini hedefliyor ve daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Holding olarak daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliği tüm gücümüzle sahipleniyoruz ve tüm çalışmalarımıza 2040 yılında net sıfır emisyon hedefiyle devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken 2030 yılı için ara bir hedef belirledik ve 2022 yılına göre emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı taahhüt ettik. Bu vaat, tüm iş kollarımız ve iştiraklerimizin de çalışmalarının tam merkezinde yer alıyor.”