Sabiha Gökçen Havalimanı sis altında

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanına yönlendirildi. Sis altında kalan Sabiha Gökçen havalimanı dron ile havadan görüntülendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı sis altında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanına yönlendirildi. Sis altında kalan Sabiha Gökçen havalimanı dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan ve havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar başka havalimanına yönlendirildi. Sis altında kalan Sabiha Gökçen Havalimanı dron ile havadan görüntülendi.

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