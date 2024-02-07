Sağlık çalışanları konutlarına kavuştu

Kocaeli’de pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları için hayata geçirilen Sağlıkkent Konutlarında anahtar teslimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanları için yapılan Sağlıkkent Konutları hak sahiplerine teslim edildi. Kartepe’nin en önemli lokasyonlarından birinde inşa edilen Sağlıkkent Konutları için anahtar teslim programı düzenlendi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizim milletimiz birbirine görünmez bağlarla bağlı. Hem de sımsıkı. Depremde bu bağlar, köprüler bir kez daha görüldü. Dimdik ayaktaydı. Fay hatlarının çok olduğu bir coğrafyadayız ama bu faylar milletimiz gönlünde hasara yol açamıyor. Bunu pandemide de gördük. Sağlık çalışanlarımız canlarını tehlikeye atarak çalıştı" dedi.

"Önümüzdeki dönemde çok daha fazlası yapılacak"

Konut projelerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki dönemde çok daha fazlası yapılacak. Bu sadece bir tanesi. Benzer sitelerle Kocaeli’nin çehresinin değiştiğini görmeye başlayacaksınız. Bu proje vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza küçücük bir teşekkür etme fırsatı da bulmuş oluruz umarım. Pandemi döneminde, ’Her şeyi bekletiriz, durdururuz bu kentin kaynaklarını halkımız için kullanırız’ dedik. Canlarımız çok daha kıymetli" diye konuştu.

"Depremin değil binaların öldürdüğünü biliyoruz"

Tahir Büyükakın, dirençli şehirlerin önemine de değinerek, "Dirençli şehir sadece depreme dirençli olmak demek değildir. Dirençli şehir sosyal hayatın da dirençli olmasıdır. Bu sitenin içerinde mahallelerimizde var olan bir kültür oluşacak. Çocuklarımız oynarken balkondan birileri bakacak. Sosyolojik risklere karşı da dirençli şehir diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu inşa etmeye çalışacağız. Kentin 7 farklı noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da var olan yapı stoğunu ölçüyoruz. Hızlı yapmamız lazım. Depremin değil binaların öldürdüğünü biliyoruz. O halde binaları yenilemeliyiz. Dolayısıyla toplumsal desteğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Kartepe’mizde çok büyük işler yaptık"

Kısa sürede birçok felaketin yaşandığını kaydeden Büyükakın, "Kısa sürede çok felaket yaşadık. Pandemiyi, depremi yaşadık. Sağlık çalışanlarının yaptığını bir ömür boyu unutmayacağız. Başkanımızın bu projesini duyduğumuzda çok duygulanmıştık. Hayat boyu felsefesi unutulmayacak bir proje. Başkanımızın önderliğinde Kartepe’mizde çok büyük işler yaptık. Sadece kent meydanı inşa etmedik. Aslında bir ilçe de inşa etmiş olduk. Burada kardeşçe huzur içerisinde yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yüksek Pehlevan ise Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, "Başkanımız Tahir Büyükakın hep yanımızda oldu. Nihayetinde bir konut projesini hayata geçirdi. Değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Allah bizi her türlü felaketten korusun. Başta Büyükşehir olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla felaketlerin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık çalışanları adına konuşan hak sahiplerinden Zehra Şen, "Sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde büyük özveriyle çalıştık. Umarım burada sağlık ve huzurla yaşarız. Tahir Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.