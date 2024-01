Sağlık hizmetleri için Değirmenköy'de çifte sevinç!

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi ve hayırsever Salman ailesi iş birliğiyle Değirmenköy İsmet Paşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Değirmenköy 112 Acil Servis İstasyonu için açılış töreni ve yapımına başlanan Neriman & Durmuş Salman Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni düzenledi. 75 metrekare alan üzerine inşa edilen 112 Acil Servis İstasyonu ile bölgedeki vakalara çok daha hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 180 metrekare alan üzerine inşa edilecek Neriman & Durmuş Salman Aile Sağlığı Merkezi içerisinde ise 3 adet muayene odası, tıbbi müdahale odası, emzirme odası, hemşire odası ve bekleme alanı yer alacak. Aile Sağlığı Merkezi tamamlandığında Değirmenköy’de yaşayan vatandaşlar yepyeni ve modern bir sağlık tesisine kavuşmuş olacak.

VAROL: “SAĞLIK OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Değirmenköy İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol, “Her şeyin başı olan sağlık, olmazsa olmazımızdır. Dolayısıyla bu alandaki kurumların ve birimlerin insanlara hizmet vermesi şarttır. Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’a ve bugüne kadar Değirmenköy’e yapmış olduğu yardımlarla bilinen Hayırsever İş İnsanı Sayın Adil Salman Bey'e bu tesisleri Değirmenköy’e kazandırdıkları için sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Sağlık tesislerimiz mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SALMAN: “VOLKAN YILMAZ’A ÖNCÜLÜĞÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Muhtar Varol’un ardından konuşan İş İnsanı Adil Salman, “Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadıkları için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a da bu hayır işinde öncülük yaptığı için ayrıca teşekkür ederim. Allah bu tesisleri hayırlısıyla kullanmayı nasip etsin” diye konuştu.

İPEKOĞLU: “YENİ TESİSLERİMİZLE ACİL HASTALARA ULAŞIM HIZLANACAK”

Salman’ın ardından bir konuşma yapan Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, “Aile hekimliği sistemine geçildiğinden bu yana Değirmenköy ek hizmet binasında bir aile sağlığı merkezimiz mevcut olup 2 aile hekimiyle hizmetlerine devam etmekteydi. Silivri Belediye Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Sağlık Bakanlığı tahsisli arazi üzerinde yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmeti istasyonu hizmet binalarının yapılmasına karar verildi. Yeni binaların yapılması ve hizmete açılmasıyla birlikte acil hastalara ulaşımı hızlandıracak, daha güvenli, geniş ve gerektiğinde hekim sayısını da artırabileceğimiz hizmet alanlarına kavuşmuş olacağız. Kurumum adına sağlık tesislerinin hayata geçirilmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM: “YENİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SİLİVRİ’YE HAYIRLI OLSUN”

İpekoğlu’nun ardından konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, “Bugün Değirmenköy’de açılmış olan istasyonumuz Silivri'de bulunan 8. acil sağlık hizmetleri istasyonumuzdur. 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları haftanın 7 günü 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Yeni açılan bu istasyonumuzla beraber ekibimiz, bölgedeki acil vakalara çok daha hızlı bir şekilde ulaşarak, ilk müdahaleye başlamış ve hastaları hastaneye çok çok daha hızlı bir şekilde ulaştırmış olacaktır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı olarak acil sağlık hizmetleri istasyonlarının sayısının artırılması için gerekli çaba ve gayreti göstermekteyiz. Silivri ilçemizde bölge halkına hizmet sunacak olan yeni acil sağlık hizmetleri istasyonumuzun ilçemize ve burada yaşayan herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “İLÇEMİZİN NEYE İHTİYACI VAR DİYEREK KOLLARI SIVADIK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Keskin ve buz gibi havada içimizi ısıtan bir temel atma töreninde sizlerle bir aradayız. Öncelikle kıymetli abim, değerli dostum, arkadaşım ve uzun yıllardır kendisini tanımaktan büyük mutluluk duyduğum Adil Salman Beyefendi şahsında onun kıymetli ailesine hem saygılarını hem de minnetlerimi iletiyorum. Bol hayır hasenat yapabilmeleri için hanelerine bolluk, huzur ve refah temenni ediyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile yapmış olduğumuz görüşmelerde sağlık konusunun Silivri’nin her noktasına ulaşmasını hedeflediğimizi belirtmiştik. Bu bağlamda 112 acil istasyonları çok önemli bir görevi ifa ediyor. Değirmenköy’de böyle bir 112 acil istasyonumuz yoktu. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda burada olası bir kalp krizi, beyin kanaması ve trafik kazası vakalarına çok hızlı bir şekilde ulaşacak 112 acil istasyonu, 7/24 personeliyle burada Değirmenköy’e hizmet verecek. Silivri Belediyesi olarak hizmetkar olduğumuz ilçemizde neye ihtiyaç var diye kendimize sorduk. Sağlık ocaklarının, aile sağlığı merkezlerinin ve 112 acil istasyonlarının eksik olduğundan hareketle kolları sıvadık. Her şeyin başı sağlık diyerek çıktığımız bu yolda, yetkimiz olup olmadığına bakmadan görev süremiz boyunca sağlık yatırımlarımızı her daim ön planda tuttuk” diye konuştu.

“SİLİVRİ 750 YATAK KAPASİTELİ HASTANEYE VE YENİ BİR HUZUR EVİNE KAVUŞACAK”

Silivri Belediyesinin sağlık yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Gümüşyaka’da depremden zarar gören aile sağlığı merkezimizi yıkarak yerine 900 metrekare alanda hayırsever Ölçer ailesiyle 2 hekimli aile sağlığı merkezimizi yaptık. Kavaklı’da 5.000 metrekare büyüklüğünde park, dinlenme ve spor tesisleri alanımızın yapımıyla birlikte, hayırsever Nakip ailesi iş birliğiyle 3 hekimli Kenan & Çelebi Nakip Aile Salığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunu ilçemize kazandırdık. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde 500 metrekare alanda 5 hekimli Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezimizi inşa ederek Sağlık Bakanlığının hizmetine sunduk. Köylerimizde bir tane bile 112 acil istasyonu yoktu. Bu durumun önüne geçmek için Silivri Belediyesi ve bağışçımız Kalyon İnşaat iş birliğiyle Büyükkılıçlı Mahallesi’nde 10 köyü kapsayacak şekilde 112 acil istasyonu yaptık. Yine Beyciler’de orman köylerimize hitap edecek bir 112 acil istasyonunun da çok kısa bir süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Hayırsever Ayşenur Yıldız Usta’nın destekleriyle Akören Sağlık Evi ve Ebe Lojmanını, hayırsever Gençoğlu ailesiyle Kurfallı sağlık evini ve yine hayırsever desteğiyle Sayalar Sağlık Evini inşa ettik. Fatih Mahallesi’nde 5 Hekimli Şefika & Necati Zafer Aile Sağlığı Merkezini yakında tamamlıyoruz. Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane bölgesinde 369 metrekare alan üzerine bağışçımız Remzi Gürsu’nun katkıları ile 5 hekimli Aile Sağlığı ve 112 Acil Servis İstasyonu yapımına hızla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra sağlık kompleksimizin yanı başına 5.000 metrekare büyüklüğünde bir huzur evinin temelini atacağız. Silivri Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Alibey Mahallesi Verem Savaş Dispanseri, İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası ve 11 hekimli Aile Sağlığı Merkezimizi çok yakında hizmete açacağız. Yeni Mahalle’de 1.450 metrekare alanda inşa ettiğimiz 7 hekimli Aile Salığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonumuzu bitirdik ve yakında hizmete açacağız. Fener Mahallesi’nde sağlık evi ve ebe lojmanımızı bitirdik. Yine hayırsever Nakipoğlu ailesinin değerli iş birliğiyle, sadece Silivri’nin değil, bölgenin en nitelikli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezini inşa ettik. Tam 15.000 metrekare alana kurulu olan merkezimizde; aile danışmanı, pedagog, sosyolog, konuşma terapisti, argo terapi uzmanı, uzman fizyoterapistler ve uzman hekimler hizmet veriyor. Merkezimizde günde 200-250 engelli aileye ve engelli çocuğumuza, fizik tedaviden yürüme terapilerine ve konuşma terapilerine kadar ücretsiz hizmet veriyoruz. Silivri Belediyesi olarak diyaliz hastalarımızı ve kanser hastalarımızı Cerrahpaşa, Çapa ve Tekirdağ Şehir Hastanesine ücretsiz taşıyoruz. Bu hasta taşımalarının önüne geçmek için sadece Silivri’nin değil tüm bölgenin faydalanacağı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçecek olan 750 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin plan ve proje aşamaları tamamlandı. 750 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanemiz şimdiden Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ BELEDİYESİ İLÇEMİZE ÇOK SAYIDA SAĞLIK TESİSİ KAZANDIRDI”

Başkan Yılmaz’ında ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Sağlık Bakanlığının Silivri Belediyesi ile iş birliği ve Salman ailesinin büyük katkılarıyla Değirmenköy’de 112 acil sağlık istasyonunun açılışını yapıyor ve yeni bir aile sağlığı merkezinin temelini atıyoruz. 112 acil sağlık istasyonlarının ve aile sağlığı merkezlerinin iyi konumlandırılması, depreme ve afetlere dayanıklı hale getirilmesi en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. Bu anlamda Silivri Belediyesi ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde ilçemize çok sayıda 112 acil sağlık istasyonu ve aile sağlığı merkezi kazandırdı. Silivri Belediyesinin hayırseverler aracılığıyla büyük bir sinerji yakalayıp ilçemize fayda sağlayacak yatırımlara dönüştürmesi hepimiz için büyük bir şanstır. Tesisimizin Silivri’ye kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, geçmiş dönem Değirmenköy belediye başkanı Osman Topaç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK yöneticileri, hayırsever Adil Salman, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Değirmenköy Camii İmamı Lokman Süleymanoğlu’nun duası eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Ardından protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi binasının ilk harç dökün butonuna birlikte bastı. Tören yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.