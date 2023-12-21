Sağlık-Sen, üniversitelerdeki yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurdu

Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurdu.

Talepleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karar mercilerine iletilmesine imkan sağlayacak platforma, üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları başvuru yapabilecek.

Sağlık-Sen tarafından hayata geçirilen platform ile üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesi sağlanacak.

Platformda toplanan yer değişikliği taleplerini, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak olan Sağlık-Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli olarak yapılmasına imkan sunacak.

Bu hizmetten Sağlık-Sen’e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları yararlanabilecek.