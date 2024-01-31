Şahin: 'Simit bizden sohbet sizden'

AK Parti Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Sahin, Meclis üyesi aday adayı Yeşim Çakır ile “Simit bizden sohbet sizden” programı kapsamında seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleriyle sürdürüyor. Şahin ve ekibine AK Parti Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Yeşim Çakır’da eşlik ediyor.

GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYORUZ

Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan esnaflara ekibiyle birlikte çat kapı ziyarette bulunan Şahin; “Yeni güne Pirimehmet Paşa Mahallemizde bulunan Elvira İç Giyim Mağaza Sahibesi Elif Ablamızda başladık. Hoş sohbeti için kendilerine teşekkür ediyorum. Gönüllere dokunmaya yeniden İstanbul, yine Silivri demek için devam ediyoruz” dedi.