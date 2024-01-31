Şubat Ayı kültür sanat programı belli oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan bütün vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin şubat ayı programı kapsamında; sergiler, müze gezileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, imza günleri, buz pisti etkinliği, yetişkin tiyatroları, çocuk tiyatroları, çocuk gösterileri, belgesel gösterimi, müzik dinletileri ve müzikli gösteriler Silivrili sanatseverlerle buluşuyor. 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler Önder Yılmaz Sahnesi, Oğuz Aral Sanat Galerisi, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi, Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, Mübadele Müze Evi ve Esnaf Sanatkârlar Odasında gerçekleştirilecek.



ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi 444 20 47 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Tiyatro gösterileri için oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından bilet alınabiliyor. Biletler ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Merkezinden de temin edilebiliyor.

OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

2 Şubat 2024 – Saat: 18.00 / Ahşap Boyama / Sanat Atölyesi / Esnaf Sanatkârlar Odası / (Ücretsiz)

3 Şubat 2024 – Saat: 13.00/15.00 / Baloncuk Gösterisi / Çocuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

4 Şubat 2024 – Saat: 14.00 / Ahmet Can Uysal / Trakya’da Bir Liman Kenti Selymbria / Söyleşi ve İmza Günü / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

6 Şubat 2024 – Saat: 18.00 / O Sesi Duyan Var / 6 Şubat Depremi Anma Programı ve Belgesel Gösterimi / Belgesel / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

9–19 Şubat 2024 – Saat: 10.00/18.00 / Silivri Sanat Platformu / Sevgi Günü Satış Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

9 Şubat 2024 – Saat: 19.30 / Kültür Merkezi / Çocuk Korosu / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

10 Şubat 2024 – Saat: 13.00/15.00 / Tiyatro Miranka / Sev Dünyayı / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

10 Şubat 2024 – Saat: 19.00 / Tiyatro Miranka / Ön Bahçe Öykülerin / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

13 Şubat 2024 – Saat: 19.00 / Kültür Merkezi / Bağlamanın Çıraklıktan Ustalığa Yolculuğu / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

16 Şubat 2024 – Saat: 19.00 / Faruk Sofuoğlu / 80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar / Müzikli Gösteri / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 40 TL)

20 Şubat 2024 – Saat: 11.00/13.00 / Sahnebaz Organizasyon / Pırıl Orman Müzikali / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

20–26 Şubat 2024 – Saat: 10.00/18.00 / Kültür Merkezi / Görsel Sanatlar Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

23 Şubat 2024 – Saat: 19.00 / Grup Atölyedili / Unutulmayan Eserler / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

24 Şubat 2024 – Saat: 19.00 / Sevtekin Sanat Tiyatrosu / Kim Haklı / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 40 TL)

27 Şubat 2024 – Saat: 11.00/13.00 / Baloncuk Gösterisi / Çocuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

28 Şubat 2024 – Saat: 18.00 / Ebru Sanatı / Sanat Atölyesi / Esnaf Sanatkârlar Odası / (Ücretsiz)

Şubat ayı boyunca her cumartesi ve pazar – Saat: 15.30 / Çocuklar İçin Akıl ve Zekâ Oyunları / Çocuk Atölye Çalışmaları / Kontenjan Sınırlıdır / 7–10 Yaş / Barış Manço Çocuk Kütüphanesi / (Ücretsiz)

Şubat ayı boyunca saat: 09.00/17.30 / Onater Konağı / Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi / Müze / Fatih Mahallesi, Tavanlı Çeşme Sk. No:28 / (Ücretsiz)

Şubat ayı boyunca saat: 09.00/17.30 / Mübadele Müze Evi Ziyareti / Mübadele Evi’nde Tarih Yolculuğu / Müze / Fatih Mahallesi, Kırıkkale Kapı Sk. / (Ücretsiz)

Şubat ayı boyunca saat: 11.00/21.00 / Buz Pateninde Doyasıya Eğlence / Buz Pisti / Eski Festival Alanı / (Ücretsiz)