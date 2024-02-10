Sakarya Üniversitesi kampüs bölgesinde aranması bulunan 5 şahıs yakalandı

Sakarya’da polis ekipleri, üniversite çevresinde denetim gerçekleştirdi. Kampüs çevresinde bulunan işletme ve yurtlar bölgesinde yapılan uygulamalarda 155 araç kontrol edilirken, 375 kişinin ise GBT sorgulaması yapıldı. Denetimde, aranması bulunan 5 şahıs ise yakalandı.

12 Şubat tarihinde başlayacak olan bahar yarılı öncesinde öğrencilerin korunması ve huzur ile güvenliğin sağlanması gayesiyle Sakarya’da polis ekipleri kampüs çevresinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve bekçi ekipleri Serdivan ilçesinde bulunan kampüs çevresi ve yurtlar bölgesinde işletme, araç ve yaya denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada; 375 kişi ile 155 araç kontrol edilirken, aranması bulunan 5 şahıs yakalandı.

Öte yandan, üniversite çağındaki gençlerin korunması ve şehir genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik uygulamaların süreceği bildirildi.