Sakaryaspor, Süper Lig hayali için basamaklara sağlam basıyor

Trendyol 1. Lig’de 47 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 27. haftasında sahasında Altay’ı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Milli takım arasından sonra deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.