Saraçhane'de kaldırım taşlarını söken eylemciler kamerada

Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan ve polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan grup üyelerinin, polise atmak için kaldırım taşını söktüğü anlar kameraya yansıdı.

Saraçhane'de kaldırım taşlarını söken eylemciler kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Saraçhane’den Taksim’e yürümeye çalışan ve polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan grup üyelerinin, polise atmak için kaldırım taşını söktüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim’e girişler yasakladı. Yasağa rağmen Saraçhane’de toplanan kalabalık grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmadı. Bu sırada gruptakilerden bazıları, polise atmak için kaldırım taşlarını sökerek parçaladı. Eylemcilerden bazılarının ise etraftan taş topladığı görüldü. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb