Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'İki devlet, tek millet: birlikte üreterek gelişecek'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türk savunma sanayii olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve sektör temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyet, Azerbaycan’ın Bakü kentine ziyaret gerçekleştirdi. Türk savunma sanayii firmaları ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan arasında olası yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi, derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen ziyaret süresince, ev sahibi ülke yetkilileri ile görüşmeler yapıldı.

İki gün boyunca devam eden ziyaret kapsamında; Şehitlik Ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Sayın Vugar Mustafayev, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve üst düzey yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirildi. Program kapsamında; Büyükelçilik, fabrika ve ofis ziyaretleri de yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev makamında ziyaret edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in makamında gerçekleşen ziyarete; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün liderliğinde, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Repkon Grup Başkanı İbrahim Külekçi’den oluşan heyet katılım sağladı.

Ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği potansiyelinin derinleştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirildi.

Ziyaret süresince; Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, Azerbaycan yetkililerine sunuldu ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Gerçekleşen ziyaret kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şunları kaydetti:

“Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma ziyareti kapsamımda, sektör temsilcilerimiz ile birlikte iki gün boyunca devam eden yoğun bir mesaiyi hamdolsun tamamladık. Gerçekleşen ziyaret programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i makamında ziyaret ederek, iki devlet, tek millet şiarıyla, olası yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdık. Kendilerine nazik davetleri ve kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türk savunma sanayii olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz.”