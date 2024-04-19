Selma ninenin ördüğü bereler Cudi Dağında Mehmetçik'i ısıtacak

Yalova’da yaşayan 65 yaşındaki Selma Özmen’in terör bölgesinde zor şartlarda görev yapan Mehmetçik için ördüğü 39 bere Şırnak Cudi Dağı üs bölgesindeki jandarmalara teslim edildi.

Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde yaşayan emekli Selma Özmen, evinde Mehmetçik üşümesin diye 39 adet beyaz bere ördü. Selma nine, ördüğü bereleri evine gelen Yalova İl Jandarma Komutanlığı personellerine teslim etti. Bereler daha sonra Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na ulaştırıldı. Bereler, Cudi Dağında bulunan Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Halit Özçelik Üs Bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçik’e teslim edildi.

Ellerine bereleri ulaşan jandarmalar Selma nineyi arayarak teşekkürlerini sundu.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kahraman Mehmetçiklerimizin, Türk analarının her zaman aklında ve yüreğinde olduğunu bir kere daha gösteren ve ayrıca ordu-millet bütünleşmesinin de bir örneği olan el emeği göz nuru bereler; vatanı, bayrağı ve milleti için canını seve seve feda etmeye ant içmiş olan kahraman Mehmetçiklerimizin bedenlerinin yanı sıra ruhlarını da ısıtmış, güçlerine güç katmıştır” denildi.