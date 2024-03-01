Sevilen okul müdürü hayatını kaybetti
Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti.
Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti.
Bilecik Belediyesinde çalışanı Bener Yanar ve ablası Manolya Koç’ un babaları Emekli Osmangazi İlköğretim Okulu Müdürü Hikmet Yanar hayatını kaybetti. Bilecik’te sevilen bir isim olan Yanar’ın okuttuğu öğrencileri ölüm haberini alınca üzüntü yaşarken, merhumun cenazesi yarın Osmangazi Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilecek.