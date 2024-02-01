Siemens, Heliox'u satın aldı

Siemens AG, elektrikli otobüslere, elektrikli kamyon filolarına ve binek araçlara hizmet veren DC hızlı şarj çözümlerinde teknoloji liderlerinden Heliox’u satın aldığını duyurdu.

Dijitalizasyon ve teknoloji alanında bir dünya liderlerinden olan Siemens, mevcut e-Mobilite şarj gamını tamamlayıcı nitelikte önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Elektrikli otobüsler, elektrikli kamyon filoları ve binek araçlara hizmet veren DC hızlı şarj çözümlerinde teknoloji liderlerinden Heliox’u satın alan şirket, e-Mobilite’nin hem günden güne büyüyen elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon pazarına hem de çözümlerine yönelik ürün ve hizmetlerinin kapsamını genişletti. Şirketin portföyüne depolar ve yol üstü şarj için 40 kilovattan (kW) megavata kadar şarj çözümlerini kapsayan yeni ürün ve hizmetler eklendi. Heliox’un portföyü şirketin başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere farklı pazarlara erişimini genişletirken, güç elektroniği alanındaki kabiliyetlerini de pekiştiriyor. Heliox’un mobil, ölçeklenebilir ve paralel şarj çözümleri sayesinde Siemens, yeni girdiği pazarlara daha etkili hizmet verebilecek. Öte yandan şirketin satın alınması, dijitalleşme ve yazılım fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

“Siemens e-Mobilite olarak dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha etkin hizmet sunabileceğiz”

Şirketin mevcut e-Mobilite şarj gamını tamamlayıcı nitelikteki satın almaya ilişkin bir açıklama yapan Siemens AG Yönetim Kurulu üyesi ve Akıllı Altyapı CEO’su Matthias Rebellius, “Elektrikli araç şarj altyapısı pazarında daha önce benzeri görülmemiş bir büyümeye tanıklık ediyoruz. Elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon filoları için DC hızlı şarj çözümleri, bu alanın en hızlı büyüyen segmenti kabul ediliyor. Şirketin satın alınmasıyla birlikte Siemens e-Mobilite, dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha etkin hizmet sunabilecek” dedi.

Siemens e-Mobilite’nin dijitalleşme ve yazılım alanında sunduğu ürün ve hizmetler çeşitleniyor

Yapılan açıklamaya göre Siemens e-Mobilite, IoT destekli yazılım ve donanımın yanı sıra çok sayıda uygulama için 11 kW’tan 1 megavata kadar AC ve DC şarj çözümleri sunuyor. Merkezi Hollanda’da bulunan ve yaklaşık 330 çalışanı bulunan şirket ise DC hızlı şarj çözümlerinin yanı sıra şarj cihazı izleme ve enerji yönetimi hizmetleri de veriyor. Bu sayede Siemens e-Mobilite’nin nesnelerin interneti (IoT) ürün portföyü genişlerken, dijitalleşme ve yazılım alanında sunduğu ürün ve hizmetler de çeşitleniyor.

İki şirketin şarj portföylerinin bir araya gelmesiyle birlikte elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon müşterileri için sunulan ürün ve hizmetlerin kapsam ve niteliği de geliştirildi. Şirket, Siemens’in sanayileşme kabiliyetlerinden, küresel satış ağından ve altyapısından yararlanarak üretim faaliyetlerini büyütecek ve artan müşteri taleplerini daha verimli şekilde karşılayabilecek.