'Silivri 5 yılda temellerin atılıp kurdelelerin kesilmesine alıştı'

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı şubat ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Salim Çavdar, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 7 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısını yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve Yeni Mahalle’de yapılacak yeni spor tesisiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde Silivri Belediyesinin tarım politikaları ve belediye tarafından tamamlanan projelerin açılış törenleri de vardı.



“SİLİVRİ BELEDİYESİ SPORU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK”

Toplantının 2. gündem maddesinde “Silivri ilçemizde faaliyet gösteren 2. Amatör kulüplerine (Alipaşa, Beyciler, Büyükkılıçlı, Çantaköy, Çeltik, İstanbul Arena, Kavaklı, Ortaköy, Sayalar, Seymen, Silivri Mimarsinan, Gümüşyaka, Akören) 2023-2024 yılı sezonu için liglere katılım şartı ile 30.000,00`er TL (Otuz bin’er Türk Lirası) ve Amatör branşlarında kullanılmak üzere Silivrispor Kulübüne 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) ödeme yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b,"…(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) maddesi uyarınca komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak sporu, spor kulüplerini ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle amatör branşlar amatör ruhun yaşatıldığı, spor kültürünün genç yaşta oluşması ve hayat boyu devam etmesi için yapılması gereken faaliyetlerin toplamıdır. 1. Amatör Küme ve 2. Amatör Kümede yer alan takımlarımız bazen kendi mahallelerindeki ve kendi köylerindeki değerleri bir kenara bırakıp boylarının üzerinde transferler yaparak paralar harcıyorlar. Başarılar maalesef ki günübirlik oluyor. Bu transferlerle bir yıl şampiyon oluyorlar, sonraki yıl tekrar gerisin geriye dönüyorlar. Bu harcanan paraların yazık olduğunu, böyle harcamaların yapılmaması gerektiğini ve sporun bir kültür olarak toplumun her yerine yerleştirilmesi gerektiği buradan ifade etmek istiyorum. Günübirlik başarıların hiçbir şeye faydası yok. Önemli olan spor kültürünün ve spor ahlakının kulüplerimizde yerleşmiş olmasıdır” dedi.



“YENİ MAHALLE’DE NÜFUSU TAŞIYACAK HİZMETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ”

Toplantının 5. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisi’nin 05/02/2024 tarihli toplantısında, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen, Silivri Belediyesi Mülkiyetinde bulunan Çanta-Sancaktepe Mahallesi 8967 ada 1 parsel sayılı 400 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Yeni Mahalle 9055 ada 8 parsel sayılı 2979,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışına ilişkin konu değerlendirilmiş, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri gereği satışından elde edilecek gelirin, Belediye Hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere 2 adet parselin satışının yapılması, Komisyonlarımızca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesine ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, “Çanta Mahallesi’nde vatandaşımıza terk ettirdiğimiz ve belediyemize hibe ettirdiğimiz 400 metrekare bir arsa var. İkincisi de yine Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Okulu’nun hemen kuzeyinde 80 dönümün üzerindeki bir arsadır. Bu arsa 6.000 metrekare belediye hizmet alanı olarak aldığımız terk ve yaklaşık 10.000 metrekare de okul alanı olarak terk ettirdiğimiz alandır. İlaveten yaklaşık 2.979,62 metrekare alan belediyemize hibe aldığımız alandır. Söz konusu taşınmazı da belediyemizin iş, işlemleri ve hizmetlerinde kullanacağız. Şunu ifade etmek istiyorum, bir plan çalışmasından üretilen, kazanılan ve şehre rantı aktarılan bir uygulama olmuştur. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Bu projenin satışı belediyemize ciddi bir katkı sunacaktır. İçerisinde okul olarak ayırdığımız 10.000 metrekare alan ve yaklaşık 8.000 metrekare bir alan var. Orası Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimiz, yüzme havuzumuz ve spor tesisimizin olduğu bölgedir. Silivri Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığına trampasını teklif ettik ve kabul olmuştu. Plan işlemini bekliyorduk ve şimdi plan da bitti. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yine konuşacağız. Okulu aşağıya indirip, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin arkasındaki alanı alarak oradaki spor kompleksini biraz daha büyütüp, orada herkesin bir arada olduğu, ortak güvenlikli ve ortak rekreasyonel alanların olduğu bir kompleksi yukarıda yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Yeni Mahalle büyüyor. Her ne kadar Spor Adasını da yapsak, her yere park, bahçe ve spor tesislerini de yapsak o nüfusu taşımıyor ve kaldırmıyor. Onun için burada böyle bir çalışma yapacağız” diye konuştu.



“SİLİVRİ’NİN TARIM KENTİ OLMASININ ISKALANMAMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADIK”

Toplantının 7. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarihli toplantısında, Tarım Hayvancılık ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilen, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamındaki çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında tüm işlemler ile ilgili dilediği şartlarda protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu komisyonlarımızca 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesi, 38 nci maddesinin (g) ve (h) fıkraları gereğince komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri Silivri’nin bir tarım kenti olduğunu, Silivri'nin tarım kenti olmasının hem ıskalanmaması gerektiğini hem de desteklenmesi gerektiğini ısrarla vurguladık. Bunları yalnızca sözle, lafla, seçim beyannameleriyle, pankartlarla ve billboardlarla yapmadık. Silivri Belediyesi olarak tarım alanındaki çalışmalarımızı yerli ve milli bir tarım politikası anlayışıyla Silivri Belediyesinin arazilerinde yaptık. Şu an görüştüğümüz 7. gündem maddesi de bunun bir parçasıdır. İstanbul'daki hayvan varlığı ve Silivri’mizdeki hayvan sayısının azalması ya da azalma eğiliminde olmasından hareketle çiftçiye olduğu gibi hayvancıya da bir dizi destek olmamız lazım dedik. Silivri Belediyesi olarak saman, yem bezelyesi ve mısır silajı dağıtıyoruz. Yine hayvancılarımızın ahır gübrelerinin bertarafındaki maliyetlere biz karşılıyoruz. Bu sayede hem hayvan gübresinin toprakla buluşmasını hem de fenni gübrenin kullanımının azaltılmasını sağlıyoruz. Ahır gübrelerini atamayan hayvancılarımızın gübrelerini alıp katı gübre serpme makinesiyle arazilerine ve tarlalarına boşaltıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve İl Tarım Müdürlüğümüzün bir projesi olarak son 2 yıldır Silivri’deki tüm hayvan varlığının aşılarını Silivri Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz. Silivri’deki hayvancılarımızın her zaman yanında olmak ve onları desteklemek adına yeni bir yetki aldık. Silivri Belediyesi olarak hayvancılarımızı desteklemeye devam edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“TAMAMLANAN PROJELERİMİZİN BİR BİR AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bugün, yarın ve pazar günü havaların güzel olmasını fırsat bilip yapmış olduğumuz projelerimizin bir bir açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu akşam saat 19.00’da bir açılışımız olacak. Huzur Sitesi’nin önündeki belediyemize ait olan arsaya yapmış olduğumuz parkın açılışını yapacağız. Bütün Silivrili hemşerilerimizin girip rahatça vakit geçirebileceği, içerisinde; basketbol sahası, fitness alanları, çocuk oyun parkları, kamelyalar ve yeşil alanları olan parkımız hizmet vermeye başlayacak. Ortaköy’de daha önce Erdinç Tabak başkanımızın yapmış olduğu bir stat vardı. Artık antrenmanların dahi yapılamadığı bu statta yenileme çalışmalarına başladık. Silivri Belediyesi olarak stadımızın zeminini FIFA standartlarında yeniledik. Yürüyüş parklarını, tüm tel örgülerini, aydınlatma direklerini, tribünlerini ve soyunma odalarını yenilendik. Yenileme çalışmalarımız dışında bir adet otopark yaptık. Mahallenin ihtiyacına cevap verecek çocuk oyun alanlarının, fitness alanlarının, basketbol sahasının ve kamelyaların olduğu Ortaköy Futbol Stadı, Spor ve Yaşam Alanı için 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm sporseverleri ve Silivrili vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz. Yine havanın güzel olmasını beklediğimiz 10 Şubat Cumartesi günü akşam 19.00’da Alibey Mahallesi Ali Kalka Sokak’ta Hasan Tüfekçi Parkı, Gümüş Sokak Parkı ve Zeki Yüksel Sokak Parkı için toplu açılış töreni gerçekleştireceğiz. Silivri 5 yılda temellerin atılıp kurdelelerin kesilmesine alıştı. 3 ay önce temelini attığımız Fatih Mahallesi 5 hekimli Şefika & Necati Zafer Aile Sağlık Merkezi için 11 Şubat Pazar günü saat 13.00’da açılış töreni gerçekleştireceğiz. Bu sağlık merkezinin yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarken bağışçı ailemize Metin Bey ve kıymetli eşine çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada Ortaköy'de natamam bir binamız var. Ortaköy Mahalle Konağı şeklinde içerisinde; çocuk oyun alanlarının, yetişkin kütüphanesinin, genç kütüphanesinin, etüt merkezinin, mahalle evinin, konferans alanlarının ve hanımefendilerin spor yapacakları alanların olduğu bir mahalle konağını da projelendiriyoruz. Kütüphane ve etüt merkezlerimizle ilgili talepler oldukça yüksek seviyelere geldi. Buradan hareketle 15 gün içerisinde Selimpaşa’da Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle Güzel Sanatlar Akademisi kurduğumuz binada, 200 metrekarelik bir alanda yaklaşık 5.000 kitaplı, bilgisayar donanımlı bir kütüphane ve etüt merkezini de Selimpaşa’mıza açacağız. Yine Selimpaşa ile eş zamanda Büyükçavuşlu Mahallesi’nde bir bilgisayar odasını tefriş ediyoruz. Bir etüt merkezi, kütüphane ve aynı zamanda da kadınların spor yapabileceği tesisi Büyükçavuşlu Mahallesi ile buluşturacağız. Bu arada Büyükçavuşlu Mahallesi’nde sağlık ocağının yokuşlu olması noktasında bir problem var. Silivri Belediyesi olarak hızlı bir şekilde okulun hemen bitişindeki arsada keşif yaptık. Büyükçavuşlu Mahallesi’nin merkezine bir sağlık ocağı yapacağız. Buradan Büyükçavuşlu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza müjde olsun. Artık o yokuşu yürümek zorunda kalmayacaklar. Bugün, yarın ve pazar günü gerçekleştireceğimiz tüm açılışlarımıza bütün Silivrili hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.