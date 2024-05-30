Silivri Belediyesi Çevre Temizliği İçin Harekete Geçti

Zabıta ekipleri, belirlenen noktalarda yoğun bir çalışma yürüterek, izinsiz olarak asılan afiş ve pankartları temizledi. Bu kapsamda, kamuya açık alanlarda çevre ve görüntü kirliliğine yol açan materyaller toplandı ve ilçe halkının daha estetik bir çevrede yaşaması sağlandı.

Silivri Belediyesi, çevre temizliği ve düzeninin korunması için vatandaşların da desteklerini beklediklerini belirterek, izinsiz afiş ve pankart asma konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu. Bu tür çalışmaların devam edeceği ve ilçenin temiz tutulması için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

