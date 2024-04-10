Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Kıymetli Hemşehrilerim,

Bu yıl da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı, paylaşmanın ve dayanışmanın öneminin daha da anlam kazandığı mübarek Ramazan ayını birlikte geçirdik. Şimdi ise, Ramazan Bayramı’nın sevincini hep birlikte paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Ramazan ayı boyunca bir kez daha gördük ki; dayanışma, empati ve toplumsal birliktelik, zor zamanlardan geçerken dahi umudumuzu yeşertmeye devam ediyor.

“Sosyal Devlet” ve “Sosyal Belediyecilik” ilkeleri ışığında, Silivri'mizi, yoksulluğun ve adaletsizliğin olmadığı, herkesin hak ve hürriyetlerine eşit şekilde saygı duyulan bir yer haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Belediyemizin kaynaklarını, en etkili ve adil biçimde kullanarak, herkesin huzur ve güven içinde umutla yaşadığı bir Silivri yaratmak için çalışacağız.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca, her bir Silivrili hemşerimizin, Silivri Belediyesi'nin desteğini ve yakınlığını her daim hissedeceği bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceğiz. Umutlarımızı, hayallerimizi birlikte yeşerteceğiz ve Silivri'mizi daha da güzel bir geleceğe taşıyacağız.

Bu bayram, hepimiz için yeni başlangıçlara, barışa, huzura ve mutluluğa kapı aralasın. Gönüllerin sevgi ve kardeşlikle dolması, uzaktaki akraba ve dostların hasretle kucaklaşması umuduyla, tüm Silivrili hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Bora BALCIOĞLU

Silivri Belediye Başkanı