Silivri Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Oyunları Gençlik Koşusu Tamamlandı
19 Mayıs Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Gençlik Koşusu, büyük bir coşku ve katılımla tamamlandı.
19 Mayıs Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Gençlik Koşusu, büyük bir coşku ve katılımla tamamlandı. Etkinliğe katılan Silivri Belediye Meclis Üyesi Hatice Gözen, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.
Turnuvaya katılan ve başarı elde eden öğrencilerimiz şu şekildedir:
**Yıldız Kızlar:**
- Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
- Namık Kemal İlkokulu
- Odak Koleji
**Yıldız Erkekler:**
- Namık Kemal İlkokulu
**Genç Erkekler:**
- Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
- Gümüşyaka Anadolu Lisesi
**Genç Kızlar:**
- Şehit Emre Sarıtaş İmam Hatip Lisesi
- Gümüşyaka Anadolu Lisesi
- TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi
**Minik Erkekler:**
- Namık Kemal İlkokulu
**Minik Kızlar:**
- Namık Kemal İlkokulu
**Küçük Erkekler:**
- Namık Kemal İlkokulu
**Küçük Kızlar:**
- Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
- Namık Kemal İlkokulu
Silivri Haber Ajansı olarak, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.