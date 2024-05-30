Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği'nden Büyük Göçmen Buluşması
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, büyük bir göçmen buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dernek başkanı Ercan Çalışkan, düzenlenecek etkinlikte Bulgaristan'dan önemli misafirlerin katılacağını duyurdu.
Buluşmaya katılacak önemli isimler arasında Dulovo Belediye Başkanı Nevhis Mustafa, Burgaz Milletvekilleri Fatme Ramadan ve Mehmed Meco, Razgrad Belediye Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Habibe Rasim, İlçe Başkanı Ali Nazmiev ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burçhin Akifova yer alacak.
Başkan Ercan Çalışkan, "Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak düzenlediğimiz büyük göçmen buluşmamıza tüm hemşerilerimizi birlik ve beraberlik gecemize bekliyoruz," dedi.