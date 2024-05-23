Silivri Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Atağı

Bu kapsamda, Yeni Mahalle Hamdi Lama Sokak'ta bulunan ve 4 blok, 32 daireden oluşan 33 yıllık Çerçi Sitesi'nin yıkımı, Silivri Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Afetlere hazırlıklı bir Silivri için 'Hep Birlikte Kentsel Dönüşüme' diyerek yola çıktık," dedi. Balcıoğlu, kentsel dönüşüm projelerinin, ilçenin güvenliği ve sürdürülebilir geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Yıkımın ardından, bölgenin modern ve dayanıklı yapılarla yeniden inşa edilmesi hedefleniyor. Silivri Belediyesi, benzer dönüşüm projeleriyle ilçenin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdürecek. Bu projelerle, Silivri halkının güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması amaçlanıyor.

Başkan Balcıoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların desteği ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini belirtti. Silivri Belediyesi, ilçenin geleceği için kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.