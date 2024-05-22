Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Öğrencilere Dikey Tarım Eğitimi

Gezinin önemli bir durağı olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve eksi sekizinci katta bulunan yenilikçi bir tarım merkezi. Öğrenciler, burada topraksız tarım teknikleri ve dikey tarım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler edindiler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri, tarımın önemi ve günümüzde geldiği noktayı öğrencilere aktardı.

Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Dik ve Ziraat Mühendisi Osman Aktay, öğrencileri misafir ederek onlara dikey tarım hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, gösterdikleri misafirperverlik ve paylaşılan değerli bilgiler için Kağıthane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

Bu eğitim gezisi, öğrencilerin modern tarım tekniklerini yerinde görmeleri ve tarımın geleceğine dair farkındalık kazanmaları açısından büyük bir önem taşıdı. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür eğitim programları ile gençlerin tarıma olan ilgisini artırmayı ve onları geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir.