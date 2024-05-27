Silivri Belediyesi'nden Ücretsiz İngilizce Yaz Okulu

Silivri Belediyesi, çocuklar için ücretsiz İngilizce Yaz Okulu kayıtlarını başlattı. Silivri Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen bu program, 9-14 yaş arası çocuklara yönelik olup kontenjanlarla sınırlı olacak.

Kayıt ve Başvuru Detayları

Başvuru Tarihleri: 1 - 24 Haziran 2024

Başvuru Adresi: https://kultursanat.silivri.bel.tr

Seviye Tespit Sınavı (STS):26 Haziran 2024

Eğitim Dönemleri

Periyot: 1 Temmuz - 25 Temmuz 2024

2. Periyot: 9 Temmuz - 22 Ağustos 2024

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen bu program, çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve İngilizce dil becerilerini geliştirmelerini hedefliyor. Program tamamen ücretsiz olup, başvurular internet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Silivri Belediyesi’nin düzenlediği bu ücretsiz İngilizce Yaz Okulu’na katılmak isteyen vatandaşlarımız, belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilirler. Kontenjanların sınırlı olduğu bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Detaylı bilgi ve başvuru için [kultursanat.silivri.bel.tr](http://kultursanat.silivri.bel.tr) adresini ziyaret edebilir veya 0533 021 5 165 ve 444 20 47 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

