Silivri Belediyesinden afetlere hazırlık için 10 adet konteyner daha!

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşanabilecek olası afetlerle mücadele kapsamındaki çalışmalarına Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. SAK ekiplerince hazırlanan ve içeresinde; arama kurtarma, ilk yardım, barınma, giyim ve medikal malzemeler gibi arama kurtarmada ihtiyaç duyulan temel malzemelerin bulunduğu 10 adet konteyner için tanıtım ve dağıtım töreni düzenlendi. Hazırlık konteynerinin sayısı 25’e ulaştı. Konteynerler nüfus yoğunluğuna göre belirlenen; Ortaköy, Kavaklı, Değirmenköy, Gümüşyaka, Çanta, Piri Mehmet Paşa, Alibey, Fatih, Yeni Mahalle ve Semizkumlar mahallelerinde 1’er adet olacak şekilde mahallelerin merkezi yerlerine konumlandırılacak. Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Tekirdağ AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürü Yasin Odabaşı, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Ece, Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Akif Seylan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

TOZLU: “İLÇEMİZDEKİ KONTEYNER SAYISINI 25’E ÇIKARDIK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, “Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bu işe gönül vermiş ve afetlerde mücadeleye kendini adamış birçok vatandaşımızla beraber sahada göğüs göğüse çalışarak birçok vatandaşımızı kurtarmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bildiğiniz üzere biz Adıyaman’ın merkez mahallelerinde görev yaptık. Burada yaşandığımız sıkıntıların ardından biraz sonra tanıtımını yapacağımız konteynerlerin her mahallede birer tane olması gerektiğini gördü. Bundan kendimize ders çıkararak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ve önderliğinde bu projeye başladık. İlçemizde hazır halde 15 tane olan konteyner sayımıza 10 tane daha ekleyerek 25’e çıkardık. Bu sene 10 tane daha konteynerle beraber toplam sayıyı 35’e çıkaracağız. İnşallah Rabbim bu konteynerleri bizlere kullandırmayı nasip etmez. Sadece haftalık kontrollerini yapmakla yetiniriz” dedi.

TOĞAN: “AFETLERE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler bizlere gösterdi ki afetlere en iyi şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün Silivri’de arama kurtarma ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği hayatta kalmaya yarayacak malzemeler, enkazla ilgili çalışmaların yürütülebileceği malzemeler ve ilkyardım malzemelerini içeren konteynerlerimiz mahallelerimize dağıtılacak. Silivri olarak 6 Şubat depremlerinde elimizden geldiğince topyekûn olarak bölgede bulunmaya, maddi ve manevi desteklerimizi vermeye çalıştık. Bu anlamda yaklaşık 300 tıra yakın yardım malzememiz deprem bölgesine ulaştı. Silivri Belediyesinin öncülüğünde 3 çadır kentimiz bölgede inşa edildi. Bölgeden bizlere ulaşan taleplere göre elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Silivri, depremde farkındalık, yayımlanan Türkiye Afet Planı, İl Risk Azaltma Planı ve İlçe Risk Azaltma Planları gibi uygulamaların en düzenli şekilde yürütüldüğü ilçelerin başında geliyor. Başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başta olmak üzere bu konteynerlerin ilçemiz kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından konteynerlerin Silivri’ye kazandırılmasında katkıları olan SGS Yönetim Kurulu Başkanı Şener Öztürk, Odak Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı’ya Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra deprem bölgesinde görev alan Destek AFAD Gönüllülerine teşekkür belgeleri, eğitimlerini tamamlayan gönüllülere kimlikleri, Kentsel Arama Kurtarma eğitimlerini tamamlayan Nişantaşı Üniversitesi arama kurtarma ekibi ve Silivri Belediyesi personellerine sertifikaları takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından konteynerlerin gezilmesiyle sona erdi.