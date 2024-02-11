Silivri'de Kadın Girişimcilik Rüzgarı: Balcıoğlu'ndan Tam Destek!
CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin ekonomik ve sosyal hayatında kadınların daha etkin roller üstlenmeleri için yeni projeleri hayata geçireceklerini duyurdu. Silivri Alışveriş Merkezi ve Vega AVM'de düzenlenen alışveriş şenliğine katılarak kadın üreticilere verdiği desteği açıklayan Balcıoğlu, 1 Nisan'dan itibaren hayata geçirecekleri projelerle kadınların Silivri'nin kalkınmasında öncü rol oynayacağını belirtti.
Kadınların Gücü Silivri'nin Geleceği
Alışveriş şenliğinde, Silivri Kadın Girişimciler Merkezi ve Silivri Üretici Kadın Kooperatifi projeleri hakkında konuşan Balcıoğlu, bu kurumların kadınların iş hayatındaki bağımsızlıklarını güçlendireceğini ve toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. "Kadınların güçlenmesi, Silivri'nin kalkınması için çok önemlidir. Bu bilinçle yola çıkıyoruz ve kadınlarımızın yanındayız," diye ekledi.
CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve partinin diğer üyeleriyle birlikte etkinliğe katılan Balcıoğlu, özellikle kadın girişimciliğini destekleyecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak Silivri Kadın Girişimciler Merkezi'nin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Silivrili kadın üreticilerin el emeği ürünlerini pazarlayabilecekleri Silivri Üretici Kadın Kooperatifi'nin de ekonomik özgürlüklerini artıracağını vurguladı.