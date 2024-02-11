Silivri'de Kadın Girişimcilik Rüzgarı: Balcıoğlu'ndan Tam Destek!

Kadınların Gücü Silivri'nin Geleceği

Alışveriş şenliğinde, Silivri Kadın Girişimciler Merkezi ve Silivri Üretici Kadın Kooperatifi projeleri hakkında konuşan Balcıoğlu, bu kurumların kadınların iş hayatındaki bağımsızlıklarını güçlendireceğini ve toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. "Kadınların güçlenmesi, Silivri'nin kalkınması için çok önemlidir. Bu bilinçle yola çıkıyoruz ve kadınlarımızın yanındayız," diye ekledi.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve partinin diğer üyeleriyle birlikte etkinliğe katılan Balcıoğlu, özellikle kadın girişimciliğini destekleyecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak Silivri Kadın Girişimciler Merkezi'nin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Silivrili kadın üreticilerin el emeği ürünlerini pazarlayabilecekleri Silivri Üretici Kadın Kooperatifi'nin de ekonomik özgürlüklerini artıracağını vurguladı.