Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Dereağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, trafik polisi ve ambulans sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Süleymanpaşa ve Çorlu’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.