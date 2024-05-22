Silivri Kent Konseyi'nden Yavuz Alçı'ya Ziyaret
Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici ve yönetim üyeleri, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, yakın tarihte gerçekleşecek olan genel kurul ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kamil Bilici, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Nazik misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz," diyerek Yavuz Alçı'ya teşekkürlerini iletti. Görüşmede, genel kurulun gündem maddeleri ve geleceğe yönelik planlar ele alındı.