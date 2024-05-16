Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tarımsal Destek Ödemesi İcmalleri Duyurusu

Çiftçilerin askı listelerini 20 Mayıs 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar kontrol etmeleri ve icmallerde olabilecek yanlışlıklara ilişkin askı sonrası 5 iş günü içerisinde ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm üreticilere bu önemli duyurunun dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına, askı süresi boyunca listeleri dikkatlice kontrol etmeleri ve herhangi bir hata tespit etmeleri durumunda en kısa sürede yazılı olarak ilçe müdürlüğüne başvurmaları önemle tavsiye edilmektedir.