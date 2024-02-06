Silivri'nin nüfusu 221 bin 720 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, güncel nüfus verilerini açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Silivri'nin nüfusu geçen yıla oranla 20 ,8 aratarak 221.720 kişi oldu. Bu sayının 122.742'si erkek nüfus, 98.981'si de kadın nüfusu olarak kayıtlara yansıdı.

Silivri'nin nüfusu 221 bin 720 kişi oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye İstatistik Kurumu, güncel nüfus verilerini açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Silivri’nin nüfusu geçen yıla oranla %20,8 aratarak 221.720 kişi oldu. Bu sayının 122.742’si erkek nüfus, 98.981’si de kadın nüfusu olarak kayıtlara yansıdı. .

Silivri'nin nüfusu 221 bin 720 kişi oldu

MDK
MDK
MDK
MDK