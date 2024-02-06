Silivri'nin nüfusu 221 bin 720 kişi oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, güncel nüfus verilerini açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Silivri'nin nüfusu geçen yıla oranla 20 ,8 aratarak 221.720 kişi oldu. Bu sayının 122.742'si erkek nüfus, 98.981'si de kadın nüfusu olarak kayıtlara yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu, güncel nüfus verilerini açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Silivri’nin nüfusu geçen yıla oranla %20,8 aratarak 221.720 kişi oldu. Bu sayının 122.742’si erkek nüfus, 98.981’si de kadın nüfusu olarak kayıtlara yansıdı. .