Silivri protokolü bayramlaşmada bir araya geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanları ile bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Balcıoğlu: "Birlikte Çalışma Azmimizi Pekiştiriyor"

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bu tür buluşmalar, bizleri bir araya getiren, ortak hedeflerimiz etrafında birleştiren önemli anlardır. Bayramlaşma törenimiz, ilçemizin farklı kesimlerinden liderlerin bir arada olmasını sağlayarak, Silivri için birlikte çalışma azmimizi pekiştirmekte" dedi.

Tören, protokol üyelerinin birbiriyle bayramlaşması ve sohbet etmesiyle sona erdi.