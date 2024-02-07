Somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ve sanatçılar belirleniyor

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları ve Sanatçı Tanıtma Kartı başvuruları başladığı söyledi.

Bircan yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Somut olmayan kültürel miras alanlarında üretimlerin teşvik edilmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması hedefiyle kültürel miras taşıyıcılarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında ve 25 Mayıs 2023 tarihli ve 3798468 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren ’Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge’ uyarınca, ’Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Tespit ve Değerlendirme Kurulları’ oluşturulmakta ve bu kurullar; Âşık-Ozan, Halk Şairliği ve Zakirlik Geleneği, Mahalli Sanatçılar Ve Çalgı Yapımcılığı”, Geleneksel El Sanatları Ve Türk Süsleme Sanatları İle Geleneksel Tiyatro Sanatları alanlarında değerlendirme ve tespit yapmaktadır. Söz konusu alanlarda sanat/zanaat icra eden ve kurullarca uygun görülen sanatçılar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kayıt altına alınmakta ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kendilerine sanatçı tanıtma kartı verilmektedir. Başvurular 29 Şubat 2024 tarihleri arasında https://vatandas.ktb.gov.tr/ kurumsal web adresinden yapılabilmektedir. Belirlenen sürelerin sonunda başvuru sistemi ekranı, başvurulara ve güncellemelere kapatılacaktır" dedi.