SUBÜ'de 'Yapay Zeka 101 Eğitimi' etkinliği

SUBÜ Mekatronik Topluluğu tarafından 'Yapay Zeka 101 Eğitimi' adlı etkinlik gerçekleştirildi.

SUBÜ'de 'Yapay Zeka 101 Eğitimi' etkinliği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

SUBÜ Mekatronik Topluluğu tarafından ‘Yapay Zeka 101 Eğitimi’ adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mekatronik Topluluğu tarafından ‘Yapay Zeka 101 Eğitimi’ adlı etkinlik gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonu’ndaki etkinliğe, Yapay Zeka Mühendisi Şükrü Yusuf Kaya konuk olarak katıldı. Kaya eğitimde öğrencilere; yapay zekanın uygulama alanları, toplumsal etkileri, etik sorunlarına yönelik tartışmalar hakkında bilgiler verirken, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Etkinlik sonunda konuğa günün anısına plaket takdim edildi.

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