SUBÜ'de, Türkiye ve İngiltere'de muhasebe sektörü ele alındı

SUBÜ Geyve MYO’da düzenlenen ‘Sektörle Buluşma’ programında ‘Türkiye’de ve İngiltere’de Muhasebe Sektörü’ konuşuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu’nda ‘Sektörle Buluşma’ programı düzenlendi. İngiltere’de faaliyet gösteren bir firmanın Kurucu Ortağı Mali Müşavir Necip Gökhan Sivri’nin online platform üzerinden konuk olduğu program ‘Türkiye’de ve İngiltere’de Muhasebe Sektörü’ başlığıyla gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik bir sunum yapan Sivri, muhasebe sektöründeki güncel uluslararası gelişmeler ve Türkiye ile İngiltere arasındaki benzerlikler ve farklılıklara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi. Ayrıca öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlik sonunda Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yavuz tarafından Sivri’ye teşekkür edildi.