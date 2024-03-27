TFI TAB Gıda Yatırımları CEO'su Korhan Kurdoğlu Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı ile görüştü

TFI TAB Gıda Yatırımları Kurucu Ortak ve CEO’su Korhan Kurdoğlu, 24-25 Mart 2024 tarihleri arasında Çin’de düzenlenen 2024 Çin Kalkınma Forumu’na (CDF) katılarak üst düzey görüşmelerde bulundu. Çin Kalkınma Forumu’na bugüne kadar Türkiye’den katılan ilk iş insanı olan Kurdoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang ile Çin pazarı hakkında fikir alışverişinde bulunurken Apple CEO’su Tim Cook ve Siemens CEO’su Roland Busch gibi iş dünyasının lider isimleriyle bir araya geldi.

Çin Kalkınma Araştırma Vakfı’nın ev sahipliğinde yüksek düzeyde katılımla her yıl düzenlenen uluslararası bir etkinlik olan Çin Kalkınma Forumu’na katılan ilk Türk iş insanı Korhan Kurdoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang ile yaptığı görüşmede Çin ekonomisine ve pazarına olan güvenini paylaştı ve şirketin Çin’deki yatırımlarının artacağına değindi. Korhan Kurdoğlu, üstlendiği DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanlığı ve TÜSİAD Çin Networkü Başkanlığı görevleri kapsamında, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli büyümesi için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler de verdi.

Çin ile dünya arasındaki iletişimi üst düzeyde güçlendirmeyi amaçlayan Çin Kalkınma Forumu sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng’la görüşen Kurdoğlu, 16 yıl önce Han Zheng’in Şanghay Belediye Başkanı olarak İstanbul’da Şanghay’ı tanıttığını hatırlattı ve TFI TAB Gıda Yatırımları olarak 12 yıl önce Çin’e yatırım kararı alıp Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin’e olan en büyük yatırımını gerçekleştirdiklerini aktardı. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı’nı DEİK, TÜSİAD ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ortaklığında her yıl düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Türkiye-Çin İş Konferansı’na (TCBC) davet eden Kurdoğlu, iş örgütlerinin Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri güçlendirmedeki rolünün altını çizdi. Çin’in çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Türkiye’den daha fazla yatırımcıyı ve Türk ürününü Çin’e davet etti. Toplantıya eşlik eden CCPIT Başkanı Ren Hongbin ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Deng Li ise Türk şirketlere desteklerinin devam edeceği mesajını verdi.

Dünyanın önde gelen iş insanları katıldı

Sermaye ve Finans dünyasının liderlerinin katıldığı Forum’a Amin H. Nasser (Aramco Başkanı ve CEO’su), Tim Cook (CEO, Apple Inc.), Wael Sawan (CEO, Shell plc), Patrick Pouyanné (Total Energies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su), Ola Kllenius (Yönetim Kurulu Başkanı, Mercedes-Benz), Noel Quinn (Grup İcra Kurulu Başkanı, HSBC Holdings plc), Albert Bourla (Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su), Mark Schneider (CEO, Nestlé S.A.), Roland Busch (Yönetim Kurulu Başkanı, Siemens AG Başkanı ve CEO’su), Ajay Banga (Dünya Bankası Grubu Başkanı), Kristalina Georgieva (Genel Müdür, Uluslararası Para Fonu), Masatsugu Asakawa (Başkan, Asya Kalkınma Bankası), JIN Liqun (Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı) gibi 400’den fazla isim katıldı. Çin’deki en yeni ekonomik gelişmelerin ve politikaların görüşüldüğü Forum’dan önce Kurdoğlu, Şanghay’da bulunarak Şanghay Belediye Başkanı Gong Zheng ile görüştü.