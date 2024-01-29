Süper Lig'de son 15 yılın en kısır Beşiktaş'ı

Trendyol Süper Lig’de oynadığı 23 karşılaşmada rakip fileleri 33 kez havalandıran Beşiktaş, 2009-2010 sezonundan sonra 23 maçlık periyotta en az gol attığı dönemi yaşıyor.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucu 36 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, hem hücum hem de savunma anlamında sıkıntılar yaşıyor. Sezona Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde başlayan, ardından Güneş’in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile anlaştı. Yönetim değişikliği de yaşayan Kartal’da, Çalımbay da uzun süre görevde kalamadı. Rıza Çalımbay’dan sonra ligde 3 müsabakaya U19 Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan siyah-beyazlılar, son olarak takımı Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’a emanet etti.

Tüm bu değişimler Kartal’a çare olmadı, aksine işler daha kötüye gitti. Teknik adam değişikliklerinin yanında çok fazla sakat da veren Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası’na ise 4 oyuncu gönderdi.

Sezon başından bu yana gerek teknik ekip gerekse kadro anlamında istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, son yılların en kötü dönemlerinden birinin içinde bulunuyor.

Son 15 yılın en kötüsü

Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören İstanbul ekibi, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor. Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor.

Siyah-beyazlıların 2009-2010’dan sonra ligin ilk 23 haftasında attığı gol sayıları şöyle:

2010-2011

36

2011-2012

35

2012-2013

48

2013-2014

39

2014-2015

37

2015-2016

51

2016-2017

45

2017-2018

44

2018-2019

45

2019-2020

36

2020-2021

49

2021-2022

35

2022-2023

38

Golcüler etkili olamadı

Gol açısından kısır bir dönemden geçen Beşiktaş, golcülerinden istediği performansı alamadı. Siyah-beyazlı ekibin ligdeki en golcü futbolcuları 5’er kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile Omar Colley. Bu isimleri 4’er golle Cenk Tosun, Rashica, Oxlade-Chamberlain ve Aboubabar takip etti. Kartal’da Muleka ile Gedson Fernandes’in 2’şer, Salih Uçan ve Ghezzal’ın da 1’er golü bulunuyor.

Beşiktaş’ın hanesine yazılan 1 gol ise Konyaspor mücadelesinde Uğurcan Yazğılı’nın kendi kalesine sarsmasından geldi.