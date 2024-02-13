TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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