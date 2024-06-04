Tekirdağ'da 3 milyarlık doğal gaz rezervi bulundu

Tekirdağ ve Silivri’de yapılan doğal gaz arama çalışmalarında, 4 yeni kuyuda 3 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. Çıkarılan doğal gaz, 2 hafta içerisinde sanayi tesislerine dağıtılmaya başlanacak.

Türkiye’nin doğal gaz üretimi şirketlerinden Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hazırladığı 2024 Yılı Yeni Sondaj Programı çerçevesinde, Silivri ve Tekirdağ’da açtığı yeni kuyulardan gaz çıkarmaya başladı. Gerçekleştirilen 10 milyon dolar yatırımla açılan 4 yeni kuyuda, 3 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. İlk önce Silivri, ardından da Tekirdağ’da ilk ateşin yanmasıyla birlikte mevcut rezerv, dağıtıma hazır hale geldi. Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğal gaz çıkarma kapasitesine sahip olan TBNG, 2024 sondaj programı ile günlük üretimi yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. Sondaj programının bitmesi ile beklenen günlük üretim artışının 125 bin metreküp olması bekleniyor.

"Yerli ve Milli Doğal Gaz"

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TBNG CEO’su Sinan Furat, "Tekirdağ’da daha önce keşfini yaptığımız sahada dün gece itibarıyla gaz yakımına başlayarak aslında üretim aşamasına geçtik. Ülkemize kazandırdığımız bu yerli ve milli doğal gazı, yerin 2 bin 800 metre altından çıkararak bulunduğumuz bölgedeki sanayicilere bu hafta ulaştırmaya başlıyoruz" dedi.

"Özel sektör oyuncuları olarak TPAO’nun izinden gitmeye devam ediyoruz"

Şirketin CEO’su Sinan Furat yaptığı açıklamada, "Şu anda Tekirdağ’ın Köseilyas Mahallesi’ndeyiz, şirketimizin burada gerçekleştirmiş olduğu sondaj faaliyetlerini görüyoruz. 2024 yılındaki sondaj programımızın dördüncü kuyusu burası. İlk kuyumuz Silivri, daha sonra 2. ve 3. kuyularımızı Tekirdağ’da sondaj faaliyetlerini bitirerek üretime verdik. Şu anda bulunduğumuz Köseilyas Mahallemizde günlük 50 bin metreküp üretim hedeflemekteyiz. Sondaj faaliyetlerimiz bitmek üzere, bundan sonraki test aşamalarımız daha sonra da üretim aşamasına geçmiş olacağız. Ülkemizde son 3 yılda enerji alanında önemli atılımlar yapıldı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin destekleriyle yurt dışından aldığımız finansman kaynaklarıyla şu anda yer altından çıkardığımız doğal gazı, yerli ve milli doğal gazı üretime vermiş bulunmaktayız. Özellikle burada ülkemizin enerjide arz güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu belirtmek istiyorum. Milli gururumuz TPAO şu anda Gabar’da petrol üretimlerine, aynı zamanda da Karadeniz’de doğal gaz üretimlerine devam ediyorlar. Biz de özel sektör oyuncuları olarak TPAO’nun izinden gitmeye devam ediyoruz. Ülke olarak özellikle enerjide yerli kaynaklarla, yerli ve milli enerjimizi üretmek zorundayız bunun bilincindeyiz” dedi.

“Yüzde 50 üretimi artırma hedefimize günbegün yaklaşıyoruz”

CEO Furat açıklamasının devamında, "2024 yılında sondaj faaliyetlerimiz devam edecek, bundan sonraki hedefimiz 5. kuyumuz yine Tekirdağ’da olacak. Aslında baktığınızda Tekirdağ uzun süredir doğal gaz faaliyetlerinin yapıldığı bir bölge. Şu anda bizim halihazırda yaklaşık 85 kuyumuz var ve günlük 250 bin metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni sondaj programıyla, yüzde 50 üretimi artırma hedefimize günbegün yaklaşıyoruz. Sondajını bitirip devreye aldığımız kuyularla bu 250 bin metreküp günlük üretimi yüzde 50 artıracağız. Özellikle bu sektörde bizim lisans konusunda devlet büyüklerimizden, bakanlığımızdan halihazırda zaten destek görüyoruz. Yatırımlarımızı daha da artırmak istiyoruz, yatırım iştahımız oldukça fazla, amacımız ülkemize daha fazla yurt dışından finansman getirerek bu finansmanı yerli ve milli doğal gazı üretime geçirebilmek. İnşallah lisanslar konusunda da devlet büyüklerimizden gerekli desteği aldığımızda da daha fazla yatırım, daha fazla sondaj, daha fazla kuyu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu da tabii ki yıllık 50 milyar dolarlık enerji maliyetimizi, yurt dışından almak zorunda olduğumuz enerji ithalatımızı daha da aşağılara çekecek. Ülkemiz şu anda özellikle petrolde, Sayın Bakanımızın da en son verdiği bilgilerde öğrendiğimiz kadarıyla özellikle petrolde kendi ihtiyacının yüzde 10’nuna yaklaşan bir kısmını karşılar duruma geldi. Bu rakamlar önceden bizim hayal ettiğimiz rakamlardı ama artık bugün gerçekleşiyor. Doğal gazda da bundan 3-4 yıl önce yüzde 1 bile olmayan yerli üretim, çok kısa sürede 3 sene de yüzde 3’e çıkmış durumda. Bakanımızın açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu rakam yıl sonunda daha da yukarı çıkacak. Türkiye’nin enerji alanında yerli enerji üretiminde bu sıçraması tabii ki sektör oyuncuları olarak bizleri de çok sevindiriyor. İnşallah ileride bu rakamlar daha da yukarı çıkacak" diye konuştu.

Yüzde 100 Türk mühendislerle

Şirketin Teknik Müdürü Gürkan Karakaya yaptığı açıklamada, "Sondaj faaliyetlerimize 2014 yılı başında başladık, Bu kuyuyla beraber 4. kuyumuzu tamamladık. Trakya bölgesi rezervuar yayılımı ve kalitesi açısından oldukça yüksek potansiyele sahip bir bölge Özellikle bu yıl kazdığımız kuyulardaki gazlı kuyuları keşfetmemiz bu yüksek potansiyeli olduğunun önemli bir göstergesi. Arama faaliyetlerimize ve üretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu kuyuyla beraber önümüzdeki yıl yüzde 100’de yüzde 100 Türk mühendislerimizin teknik çalışmalarıyla beraber tekrar sondaj faaliyetlerimize başlayacağız. Bu yıl kazdığımız kuyulardan toplamda 300 milyon metreküp yeni rezerv keşfettik. Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 3 buçuk milyar metreküp gaz ürettik. Bu kazdığımız kuyularla beraber üretimi yüzde 50 artırıp bu üretimi sanayicilerimize vermeyi planlıyoruz. Bu kuyumuzla beraber gazımızı yaktık, testlerimizi yaptık, testlerin akabinde boru hatlarımızı döşeyerek iki hafta içerisinde burada bulduğumuz gazı sanayicilerle buluşturacağız" diye konuştu.