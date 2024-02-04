Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevre yolunda yaşanan feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevre yolunda yaşanan feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Muratlı çevre yolu üzerinde seyir helindeki Alper Kayış (20) idaresindeki 44 HU 633 Volkswagen Polo marka otomobil, Müsellim sapağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

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İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken kazada hurdaya dönen otomobilin motor kısmı köprüden aşağı düştü.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü