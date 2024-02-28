Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Ergene yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden M.F.Ö. idaresindeki 34 DIK 186 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.Ö. yönetimindeki 41 AJY 444 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü N.Ö., “Ben yolumda giderken diğer araç süratli ve kontrolsüz gelişi vardı ve kayarak benim araca çarptı” diye konuştu.