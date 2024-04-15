Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene Bakırca Mahallesinde A.B.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet tüfek ele geçirildi.

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Süleymanpaşa Topağaç Mahallesinde S.F. isimli şahsın kaba üst aramasında folyoya sarılı 1,5 gram kokain ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesinde T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.