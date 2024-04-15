Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene Bakırca Mahallesinde A.B.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet tüfek ele geçirildi.
Süleymanpaşa Topağaç Mahallesinde S.F. isimli şahsın kaba üst aramasında folyoya sarılı 1,5 gram kokain ele geçirildi.
Hayrabolu ilçesinde T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.