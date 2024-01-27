Tekirdağ'da sis etkisini gösterdi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle trafik akışı yavaşladı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle trafik akışı yavaşladı.
Kapaklı ilçesinde sabah saat 07.00’de etkisini göstermeye başlayan yoğun sis sebebiyle trafik akışında yavaşladı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak ilerledi.
Sis sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti.