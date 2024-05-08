Teknosa, wellbeing için ürün gamını genişletti

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma halini ifade eden wellbeing için ürün gamını genişleterek, teknosa.com’da özel bir sekme açtı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşterilerine bütünsel ve kapsamlı bir deneyim sunmak için yeniliklere devam ediyor. Şirket bu kapsamda bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak iyi olma halini ifade eden wellbeing için teknosa.com’da özel bir sekme açtı. Tüketiciler bu özel sekme üzerinden ‘mental sağlık’, ‘fiziksel zindelik’ ve ‘iş hayatında denge’ temalarıyla yer alan ürünlere kolaylıkla erişmeye başladı. Teknolojiseverler, akıllı ışıktan katlanabilir elektrikli vücut ısıtmalı masaj yatağına, hidronojize su üretim cihazından ukuleleye pek çok farklı ürüne bu sekme üzerinden ulaşabiliyor. Tüketiciler bu sekmenin yanı sıra wellbeing için oluşturulan blog aracılığıyla da pek çok içerikten faydalanabiliyor.

“En yenilikçi ve etkili wellbeing teknolojilerini sunmayı hedefliyoruz”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, yeni girişimin duyurusunu 2. Wellbeing Konferansı’nda yaptı. Katılımcılarla projenin detaylarını paylaşan Sezgin, dünyayı etkisi altına alan trendlerin teknoloji perakendeciliği sektörünü de dönüştürdüğünü belirterek, şunları söyledi: “Bizim çıkış noktamızda da üç büyük trendin etkisi var. Dünya nüfusunun yaşlanması, pandemi sonrası artan mutsuzluk ve obezite. Tüm bu gelişmeler yeni ihtiyaçları doğuruyor. Teknoloji, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini ve günlük yaşamlarında daha aktif olmalarını sağlayacak araçlar geliştirilmesi konusunda öncü rol üstleniyor. Biz de Teknosa olarak müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda wellbeing alanını sahipleniyoruz. Tüketicilerimiz için teknosa.com üzerinden wellbeing için bir sekme oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz ihtiyaç duydukları ürünlere anında ve rahatlıkla ulaşabiliyor. Sitemizde ürünleri üç ana temada konumlandırdık ve bu temaya göre segmente ettik. Önceliklendirmeler yaparak, ilk fazda belirli ürünleri web sitemizde satışa açtık. Projenin ilerleyen aşamalarında ürünlerimizi seçili mağazalarımızda da bulmak mümkün olacak. Bu alanda ürün yelpazemizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Sektördeki en yenilikçi ve etkili wellbeing teknolojilerini sunarak, tüketicilerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz.”

Logodaki her bir renk iyilik halini simgeliyor

Şirket, wellbeing için bir logo da tasarlattı. Kırmızı, yeşil, mavi ve mor renklerin kullanıldığı logodaki parlak ve geçişli renkler zihin, ruh ve bedenin birlik içinde oluşunu temsil ediyor. Logodaki her bir renk bir iyilik halini simgeliyor. Kırmızı aktif olmayı, yeşil beslenme ve sağlığı, mavi uyku ve rahatlamayı, mor ise düzeni hissettiriyor.