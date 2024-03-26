Teleferiğin ilk yolcusu 1 yaşındaki Mila bebek

Vatandaşların kullanımına açılan Kartepe teleferiğin ilk yolcuları Bektaş ailesi oldu. Çift, 1 yaşındaki kızları Mila ile birlikte unutulmayacakları bir yolculuk deneyimi yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizm merkezi Kartepe’de inşa edilen teleferik hattında seferler başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın tarafından 15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz şekilde hizmet vereceği açıklanan teleferiğin ilk yolcuları Alihan ve Esma Bektaş çifti ile 1 yaşındaki kızları Mila oldu. Çift kızlarıyla birlikte unutulmayacakları bir yolculuk deneyimi yaşadı.

Teleferiğin kent için önemli bir proje olduğunu belirten Alihan Bektaş, "Eşim ve kızımla birlikte ilk günden teleferiğe binmek istedik. Bizim için sürpriz oldu. İlk yolcusu olduk. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde güzel bir yolculuk yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimiz için önemli bir hizmet ifadesini kullandı" dedi.