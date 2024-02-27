TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldığını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı. TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00’da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00’ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00’de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00’ya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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