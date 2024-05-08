Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi

Bursa'da yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyreden araç sahipleri yetişmekte güçlük çekerken göstergenin 180 kilometre hızı göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyreden araç sahipleri yetişmekte güçlük çekerken; göstergenin 180 kilometre hızı göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde tırın yüksek hızda gittiği gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Aynı yolda ilerleyen araç sahiplerinin kilometredeki hızı 180’e çıkarken önünde seyreden tıra yetişmekte zorluk çekti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bu anları kaydeden sürücüler, bu kişilere dur denilmesi gerektiğini kaydettiler