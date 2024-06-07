Tırdan sarkan kolu fark eden sürücü faciayı önledi

İstanbul’dan aldığı yükü Arnavutluk’a götürmek üzere yola çıkan tırın içine gizlice giren 20 kaçak göçmeni, ölümden başka bir tırın sürücüsünün dikkati kurtardı. Kaçak göçmenlerin bazılarının aşırı sıcaktan baygınlık geçirdiği görüldü.

Edirne İpsala’da park halindeki tırın dorsesinin durduğu yerde hareket ettiğini görünce anormal bir durumunu olduğunu fark eden başka bir sürücü, daha sonra dorsenin içinden bir elin dışarı doğru sarktığını gördü. Tırın park ettiği yerin güvenliğine ve ardından polise haber verilirken dorsenin açılmasının ardından ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti.

Kadın ve erkek 20 kişilik kaçak göçmenlerden bazılarının baygınlık geçirdiği ve biraz daha geç kalınması halinde aşırı sıcaktan can kaybının da olabileceği belirtildi. Dorsenin içinde bayılan kaçak göçmenlere ilk müdahaleyi ise yine tır şoförleri kendi imkanlarıyla yaptı.