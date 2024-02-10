Tour of Antalya'da Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Davide Piganzoli kazandı

Tour of Antalya’nın 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa takımından Davide Piganzoli kazandı.

Tour of Antalya’da Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa Takımı‘ndan Davide Piganzoli 3 saat 33 dakika 3 saniye ile kazandı. Piganzoli bu sonuçla Genel Klasmanda birinciliğe yükseldi. Kemer Cumhuriyet Meydanı’ndan damalı bayrağın sallanmasıyla gerçekleşen startta 166 sporcu etaba başladı. Olimpos eteklerinde aralarında Q36.5 Pro Cycling Takımından Cyrus Monk, Corratec Vini Fantini Takımından Simone Oliviera, TDT-Ünibel’e Takımından Axel Huens, Beykoz Belediye Spor Takımından Maximilian Stedman ve Vorarlberg Takımından Lukas Meiler önce 45, sonra 1 dakika 15 saniye farkla öne geçerek tempo yaptı ve ardından atağa kalkarak Olimpos inişinde farkı 3 dakikaya çıkardı. Bu beşli kaçış grubu ilk tırmanış kapısı olan Belen mevkiine doğru gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı. Fakat prim kapısına yaklaşılırken zaman farkı pelotonun da tempo yapmasıyla 1 dakika 15 saniyeye kadar düştü.

Etabın 48.2. kilometresinde ikinci kategori ilk tırmanış kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Vorarlberg Takımından Lukas Meiler oldu. İkinciliği Beykoz Belediye Spor Takımından Petros Mengis, üçüncülüğü Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco, dördüncülüğü Q36.5 Pro Cycling Takımın’dan Cyrus Monk, beşinciliği de TDT-Unibet Takımından Axel Huens elde etti. Bisikletçilerin saatteki hızı ortalama 36 kilometre olarak ölçüldü ve böylece kaçış grubu ile pelotonun kapıyı tahmini geçiş saati önceden belirlenen 13.28 olarak gerçekleşti.

Etabı Polti Kometa Takımından Davide Piganzoli kazandı.

Mayolar sahiplerini buldu

Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo’yu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti. 21 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo’yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo’yu Beykoz Belediye Spor’dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo’yu TDT-Unibet Takımından Axel Huens kazandı. Fransız sporcuya mayosunu BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut giydirdi.

Tour of Antalya, yarın koşulacak 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erecek.