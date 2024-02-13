TÜİK verilerine göre Tuzla, İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Rapora göre İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olurken, nüfus artış hızı yüzde 16,2 artan Tuzla’nın nüfusu ise 293 bin 604 oldu.

TÜİK, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Raporda, Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğu belirtilirken, il ve ilçelerdeki nüfus sayıları da ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. İstanbul’un nüfusu azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olurken Tuzla’nın nüfusunun arttığı ortaya çıktı. Tuzla’nın İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline geldiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TÜİK tarafından açıklanan sonuçların bunu bir nevi tasdik ettiğini söyledi.

“Tuzla kısa zamanda çok yol aldı”

İstanbul’daki 39 ilçenin yıllık nüfus artış hızının 31 ilçede düşerken 8 ilçede arttığının belirtildiği raporda Tuzla’nın da nüfus artışı yaşayan kentlerden biri olduğu açıklandı. Bu 8 ilçenin başlarında gelen Tuzla, Başkan Yazıcı’nın hayata geçirdiği projeler kapsamında gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Başkan Yazıcı, “Tuzla kısa zamanda çok yol aldı. Marinasıyla, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasıyla büyümeye de devam ediyor. İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline gelen Tuzla’mız, artan nüfusu ile bunu da bir nevi kanıtlamıştır. Birlik ve beraberliğini en iyi şekilde ortaya koyan, yaşam standardını yükseltirken aynı zamanda hem ekoloji hem teknolojiyi dikkate alan bir kent olarak bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan veriler

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ünün ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi. İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

İstanbul’da yıllık nüfus artış hızı artan ilçeler ise şu şekilde; Arnavutköy yüzde 29,0, Çatalca yüzde 32,2, Çekmeköy yüzde 12,6, Sancaktepe yüzde 6,0, Silivri yüzde 20,8, Sultanbeyli yüzde 7,0, Şile yüzde 110,4, Tuzla 16,2