Türk Dünyası Tarım Birliği kuruldu

Çoğunluğu genç nüfusa sahip 170 milyonluk Türk coğrafyasının tarımsal işbirliğini güçlendirmek, Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte bu alandaki çalışmaları hızlandırmak adına Türk Dünyası Tarım Birliği Derneği’nin kuruluşu tamamlandı.

Türk dünyasının ortak gündemini oluşturmak adına faaliyet gösteren Türk Devletleri Teşkilatı’ndan altını dolduran yeni işler gelmeye devam ediyor. Ekonominin birçok alanında olduğu gibi tarım sektöründe de birlik ülkelerinin ekosistemini oluşturacak yeni bir organizasyon kuruluyor. Çoğunluğu genç nüfusa sahip 170 milyonluk Türk coğrafyasının tarımsal işbirliğini güçlendirmek, Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte bu alandaki çalışmaları hızlandırmak adına Türk Dünyası Tarım Birliği Derneği’nin kuruluşu tamamlandı. Türk Dünyası Tarım Birliği’nin kuruluşu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Taraz şehrinde Türk Devletler Teşkilatı Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu 3. Bakanlar Toplantısı çerçevesinde gerçekleşen "Türk Dünyası Tarım Forumu"nda bir araya gelinen özel sektör tarım iş adamlarının ortak iradesiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

“Ülkelerimizin tarımsal ihracatını artırmak başlıca görevimiz olmalıdır”

Birliğin hedeflerini, Türk Dünyası Tarım Birliği Derneği Kurucu Başkanı Doğan Başaran, Kazakistan Taraz’da üye ülkelerin kamuoyuyla paylaştı. Başaran, “Türk Devletleri’nin birliği, ekonomik kalkınma ile daha güçlü hale gelecektir. Toplam ihracat potansiyeli 850 milyar dolar olan ülkelerimizin kendi aralarındaki ihracatı ise yaklaşık 42 milyar dolar seviyesindedir. Bu hacim içerisinde tarımsal ihracatın payı ise yaklaşık 5 milyar dolardır. Uzun ve kutlu bir yolun büyük değerler oluşturacağına inancımız sonsuz. Bu inançla ülkelerimizin tarımsal ihracatını artırmak başlıca görevimiz olmalıdır” dedi.

Başaran, birliğin hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:

“Tarım ve gıda alanında Türk dünyasının öncü birliği olarak uluslararası arenada yapılacak iletişim çalışmalarıyla ‘Türk Devletleri Tarımını’ seçkin bir marka haline getirmek. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla politikaların oluşturulmasına öncülük etmek. Üye devletler arasında güçlü bir iş birliği ağı kurarak, iklim değişikliği gibi küresel zorluklara karşı dayanıklı tarım sistemleri oluşturmak. Tarımdaki önemli sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak için özel sektör ve kamu iş birliğini güçlendirerek organizasyonları düzenlemek. Üye ülkelerin tarım deseni, mevcut durumu, potansiyeli ve hedeflerini düzenli raporlar halinde kamuoyuna sunmak. Tarımda dışa bağımlılığı azaltacak ve üretimde verimliliği arttıracak, üye ülkeler arasında bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımını önceliklendiren programları takip etmek.”

Türk devletlerinin tarım raporu ve Türk devletleri arasındaki potansiyel iş birliklerini ortaya çıkaran rapor kamuoyuna sunulacak

Girişim “dernek” olarak kuruluşunu, 3. kez düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı Tarım İş Forumu ve Fuarı Taraz Kazakistan’dan duyurdu. İstanbul merkezli organizasyon, 8 Türk devletinden temsilcilerin bir araya gelmesiyle 50 tarım iş adamının kurucu üye imzasıyla çalışmalarına fiili olarak başladı. Ülke temsilcileri, Tarım Bakanlıklarından başlayarak paydaşlarını ziyaret ederek, çalışmalara ve hedeflere dair bilgilendirme yapacak. Derneğin ilk faaliyeti Türk devletlerinin tarım raporunu ve Türk devletleri arasındaki potansiyel iş birliklerini ortaya çıkaran raporu kamuoyuna sunmak olacak.