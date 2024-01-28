Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Beylerbeyi Spor Kulübü: 0 - Galatasaray: 1
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Beylerbeyi Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Beylerbeyi Spor Kulübü’nü 1-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray, Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu’nda Beylerbeyi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar 53. dakikada Arzu Karabulut’un golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 46’ya yükseltti.